خطة عمل لتنفيذ توصيات ومخرجات «مستجدات بحوث التوحد»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المؤتمر الدولي للمستجدات في بحوث التوحد «تحديات وحلول» العمل، استدامة عقده بشكل دوري منتظم كل عام، ودعوة الخبراء والعلماء وأصحاب الاختصاص والممارسين وأولياء الأمور، والتنسيق المبكر بين الجامعات والمراكز العلمية ذات العلاقة، والحرص على تعزيز الأبحاث العلمية ذات العلاقة بالمؤشرات الحيوية لاضطراب طيف التوحد على أرفع مستوى دولي؛ بهدف تحقيق الاعتماد لنتائج البحوث، إضافة إلى تأكيد التواصل الجامعي بين الكليات كافة ذات الاختصاص المرتبط، لتوثيق وتبادل الخبرات والمعلومات بآخر مستجدات البحوث المعنية باضطراب التوحد.

وفي ختام أعمال المؤتمر، رفع المشاركون من الخبراء والمتخصصين في مجالي تعديل السلوك والطب الحيوي ومستجداته، إلى جانب الجهات والمؤسسات من أكثر من 20 دولة دولة من أنحاء العالم، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لرعاية سموه المؤتمر للعام الثاني على التوالي، وأشادوا بالرعاية والتأهيل اللذين يحظيان بهما فئات أصحاب الهمم في دولة الإمارات، كما أشادوا بالبرامج التي تقدمها مؤسسة زايد العليا لتلك الفئات من خلال مراكزها المنتشرة على مستوى أبوظبي.

وكان المؤتمر في دورته الثانية عشرة عقد برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بتنظيم المؤسسة، بالتعاون والتنسيق مع شركة أدنوك وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، ومجموعة لوتس هوليستك أبوظبي في مركز أبوظبي للطاقة - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن سعادته بنجاح أعمال المؤتمر، وتوجَّه بالشكر إلى شركاء النجاح شركة أدنوك وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، ومجموعة لوتس هوليستك أبوظبي، وللمؤسسات والجهات الراعية ولجان المؤتمر كافة، مشيراً إلى أن المؤتمر تميز بوجود مخرجات وتوصيات سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة من خلال الأطراف المشاركة بوضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات كافة.

وذكر في كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية بالنيابة عنه نافع الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن تلك الجهود الحثيثة التي بُذلت على مدى أيام المؤتمر لعرض ومناقشة أحدث المستجدات في أبحاث التوحد، من خلال عقد نحو 20 جلسة، و41 ورشة عمل تخصصية، و91 محاضرة وعدد من الجلسات الحوارية مع الأهالي وأصحاب القرار، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أكثر من 20 دولة متخصصين في مجالي تعديل السلوك والطب الحيوي ومستجداته، سيكون له دور كبير في تعزيز الوعي والمعرفة لدى جميع الحاضرين والمشاركين، وسيساهم دون أدنى شك في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد الذين يعانون اضطراب طيف التوحد وأسرهم، والقائمين على رعايتهم.

وشكر الأمين جميع الحاضرين وفرق العمل، مؤكداً أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ستواصل العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في مجال بحوث التوحد، ولن تتوانى عن تقديم كل الدعم الممكن لخدمة أصحاب الهمم، لاسيما من ذوي اضطراب طيف التوحد.



التوصيات

دعا المؤتمر الدولي للمستجدات في بحوث التوحد إلى إعداد دراسة مسحية لحصر حالات التوحد على مستوى الدول، والكشف عن الحالات المتعددة للإفادة منها في الدراسات والبحوث، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تعليم الأطفال أصحاب التوحد كوسيلة للتشخيص والتعليم، وإلى تكثيف برامج التوعية لأفراد المجتمع بكل أطيافه، والتعريف بالإشارات التحذيرية لحديثي الولادة لتعريفهم بالأعراض المبكرة لطيف التوحد.

وأكد ضرورة العمل على حماية أطفال التوحد، وتوجيه الطلبة إلى كيفية التعامل مع هذه الفئة، والسعي لتفعيل الهيئات التعليمية للعناية بالعمل على دمج أطفال اضطراب التوحد مع زملائهم في المدارس، وتوفير الكوادر الداعمة للدمج التعليمي للطلاب من أصحاب التوحد، خاصة المدرس المرافق، وتشجيع البرامج التعليمية بين مختلف التخصصات للعمل مع طفل التوحد.

ودعا المؤتمر الدولي للأبحاث في مستجدات التوحد إلى تطبيق استمارات المسح المبدئي للوحدات الصحية لتحديد الحالات الأكثر خطورة لطيف التوحد وتحويلها للتشخيص وخدمات التدخل المبكر، والسعي إلى إعداد مجاميع بحثية ممثلة من مختلف الاختصاصيين الراغبين في التعاون من مختلف الدول في مجال البحث العلمي للتوحد، وتكوين فرق تضم تخصصات متكاملة، كما أوصى المؤتمر بالسعي لإنشاء مختبر لإجراء التحاليل الطبية المبنية على المؤشرات الحيوية التي تم اعتمادها علمياً ونشرها في مجلات علمية ذات تأثير عالٍ، وبتعزيز أهمية الغذاء الصحي المتوازن خلال فترة الحمل والسنوات الأولى وعدم اللجوء للولادة القيصرية إلا في حالات الضرورة، وطالب المشاركون في المؤتمر بتوفير الوظائف المناسبة لطلاب التوحد لإثبات جدارتهم، وذلك وفق متطلبات سوق العمل، وتشجيع المواهب والهوايات ونشر أعمال المتميزين في مختلف المجالات العلمية والتعليمية، والرياضية والفنون المختلفة.

وتقدمت الدكتورة هبة هجرس، المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكرت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لرعاية واستدامة وتنفيذ المؤتمر المهم جداً، وهنأت المؤسسة على قرار إعداد وإصدار أول مجلة علمية محكّمة ومتخصصة في فئة التوحد تراعي المعايير العلمية والأكاديمية العالمية المتبعة.