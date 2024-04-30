1000 مقابلة وظيفية في معرض التوظيف لأبناء الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انطلقت صباح أمس فعاليات النسخة الأولى من معرض التوظيف في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة والذي تنظمه شركة أدنوك، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أبناء منطقة الظفرة لاستكشاف أكثر من 250 فرصة عمل للكوادر المواطنة الشابة، بالإضافة إلى توفير 300 فرصة تدريب مهني للخريجين المواطنين في منطقة الظفرة، وذلك من خلال 19 شركة من القطاع الخاص، تستعرض العديد من التخصصات المتنوعة في القطاع الهندسي، والموارد البشرية، والمحاسبة، والتخطيط المالي، وإدارة الأعمال.

شهد المعرض إقبالاً كبيراً من الكفاءات المواطنة الباحثين عن العمل من كلا الجنسين، تجاوز عددهم أكثر من 500 مواطن ومواطنة، يمثلون مختلف الشرائح التعليمية لمتابعة أهم التخصصات والوظائف التي تقدمها الشركات والتي تنوعت لتشمل حاملي الثانوية العامة والدبلومات والبكالوريوس من مختلف التخصصات، وبلغ عدد المقابلات التي تم إجراؤها، خلال المعرض، أكثر من 1000 مقابلة، كما ضم المعرض ممثلين عن «أكاديمية أدنوك الفنية» التي تقوم بتدريب وتأهيل المواهب الوطنية للعمل فنيين ومشغلين في قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

حضر المعرض ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، والدكتور أحمد مبارك قذلان المزروعي، مدير إدارة دعم وتنمية المجتمع، وعلي أحمد فولاذي، نائب رئيس أول للتميز في مشتريات المجموعة القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»، ويوسف أمين، نائب رئيس أول للدعم المؤسسي لمجموعة «أدنوك»، ومبارك عبيد المنصوري، نائب رئيس لشؤون منطقة الظفرة في «أدنوك»، وسالم بافرج، نائب رئيس للقيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في «أدنوك»، وعدد من المسؤولين في «أدنوك».

تدريب وتمكين

أوضح علي أحمد فولاذي، نائب رئيس أول تميز مشتريات المجموعة والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك»، أن معرض التوظيف المفتوح في القطاع الخاص في منطقة الظفرة والذي تنظمه «أدنوك»، بالتعاون مع «نافس» لإتاحة الفرصة أمام أبناء منطقة الظفرة لاستكشاف أكثر من 250 فرصة عمل للكوادر الشابة في منطقة الظفرة مع 19 شركة من القطاع الخاص، يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة بالاستثمار في الكوادر الشابة من المواطنين وتدريبهم وتمكينهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وتولي «أدنوك» أهمية كبيرة لتأهيل ورعاية المواهب الإماراتية.

وأضاف فولاذي أن «أدنوك» تركز على تنفيذ مبادرات رائدة تساهم في تطوير وتنمية المواهب الوطنية، وتوفير فرص عملية أمامهم لبناء مسار وظيفي ناجح، وتمكينهم للمساهمة بفعالية في نمو وتقدم الدولة، موضحاً أن المعرض يشارك فيه كذلك ممثلون عن «أكاديمية أدنوك الفنية» التي تقوم بتدريب وتأهيل المواهب الوطنية للعمل فنيين ومشغلين في قطاع الطاقة في دولة الإمارات.



فرص للشباب

أكد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يشارك في المعرض المفتوح للتوظيف في القطاع الخاص والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الظفرة برعاية مجموعة أدنوك.

نستهدف من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة أدنوك، ومن خلال المشاركة في مثل هذه المعارض ما تتضمنه من فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل في هذه المناطق.

كما يهدف المجلس من هذه المشاركة إلى توفير فرص عمل للشباب الإماراتي في منطقة الظفرة، وكذلك تقديم النُصح للباحثين عن عمل، ودعم تطورهم المهني والوظيفي.

وقال: إن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وانطلاقاً من دوره يعمل على دعم الجهود كافة الرامية إلى توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وزيادة نسبة التوطين في القطاعات الحيوية كافة.

وتستهدف الدورة الأولى من المعرض للعام الحالي تخصيص 200 فرصة عمل لمواطني منطقة الظفرة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير 300 فرصة تدريب مهني للخريجين المواطنين في منطقة الظفرة.



حديثو التخرج

شهد المعرضُ عدداً من الفرص الوظيفية لحديثي التخرج من الكفاءات المواطنة، تمهيداً لصقل مهاراتهم، من خلال التدريب والتطوير.

وأوضح عبدالله سعيد الجنيبي، مدير الموارد البشرية في شركة كرو ماك، أن الشركة تشارك للمرة الثالثة في معارض التوظيف، وتم خلالها تعيين عدد غير قليل من المواطنين والذين أثبتوا كفاءة عالية خلال فترة عملهم.

وأضاف الجنيبي أن الشركة تستقبل المواطنين حديثي التخرج ومن لا يمتلك الخبرة الكافية، حيث يتم تأهيلهم وصقل خبراتهم ومهاراتهم الوظيفية، من خلال الدورات المستمرة وورش العمل التي تساهم في خلق كفاءات مواطنة متميزة، موضحاً أن شركته متخصصة في مجال المحاسبة، وتستقبل عدداً من التخصصات الأخرى، مثل الحاسب الآلي والقانون.

من جانبها، قالت نوال مراد، مديرة الموارد البشرية بشركة بترو فاك: إن الشركة تستقبل جميع تخصصات الهندسة، مؤكدة أن الموظفين كافة الذين تم تعيينهم في الشركة تمت إعادة تأهيلهم قبل توزيعهم على مواقع العمل.

وأضافت مراد أن الموظفين الذين تم تعيينهم سواء في وظائف الهندسة من مختلف التخصصات، بجانب الوظائف الأخرى للأمن والسلامة والمحاسبة وبعض الوظائف الأخرى، تحرص الشركة على الاحتفاظ بهم لأطول فترة ممكنة؛ نظراً لما يتميزون به من كفاءة وتميز.

ولفت عدد من الكفاءات المواطنة الباحثين عن الفرص الوظيفية المناسبة إلى وجود معارض توظيف في منطقة الظفرة والتي تقام لأول مرة فيما يخص الشركات العاملة في «أدنوك»، ويؤكد أحمد يونس أن المعرض ناجح بكل المقاييس، ويضم عدداً من التخصصات التي تلامس احتياجاته، ويبحث من خلالها عن الفرصة المناسبة.

ويضيف راشد فيصل أن المعرض متميز، وشهد إقبالاً كبيراً من أبناء منطقة الظفرة، مما يعكس مدى نجاح المعرض في تلبية احتياجات قطاع كبير من شباب المنطقة.

ويرى زايد صالح المنصوري وحمد صالح الكربي، من أبناء منطقة الظفرة، أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً خلال النسخة الأولى له، وخاصة من العنصر النسائي الذي كان حاضراً بقوة، وأن المعرض يمثل إضافة لأبناء منطقة الظفرة، خاصة أنه يوفر لهم الفرصة للاطلاع على الوظائف المتاحة في المنطقة والتي يمكن أن يستفيد منها أبناء المنطقة.



أصحاب الكفاءات

أشار علي فولاذي إلى أن «أدنوك» تعد مساهماً رئيساً في توفير فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب الكفاءات، وذلك من خلال اتفاقيات التصنيع المحلية التي أبرمتها مع شركات عالمية ووطنية والتي تساهم في تعزيز القاعدة الصناعية في الدولة، وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي

وساهمت «أدنوك» في توفير فرص عمل لآلاف الكوادر الإماراتية في شركات القطاع الخاص المرتبطة بالشركة، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين كوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرنامج «نافس»، مما يعكس دعم الشركة لتطوير الكفاءات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.



وظائف متخصصة

تحرص شركة أدنوك بالتعاون مع «نافس» على توفير وظائف متخصصة للمواهب الإماراتية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك» وتؤهلهم لبناء مسار مهني ناجح، وذلك من خلال رفع قدرات وإمكانات المواهب الإماراتية، ومواءمتها مع متطلبات شركات القطاع الخاص العاملة مع «أدنوك» عبر تنظيم عددٍ من البرامج.