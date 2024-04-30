«شرطة دبي»: ترسيخ مبادئ احترام الإنسانية

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، احتفال القيادة العامة لشرطة دبي بيوم العمال العالمي، وذلك في أكاديمية «اتصالات من إي آند»، بحضور معمر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة، التابعة لـ«إي آند»، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد عبد الرحمن الشاعر نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد محمد راشد مدير إدارة التشريفات والمراسم، والعقيد الأستاذ الدكتور سعود الرميثي، نائب مدير إدارة إسعاد المجتمع، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط والموظفين والعمال.

وتضمنت فعاليات الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومجلس الروح الإيجابية، والشركاء في بنك أبوظبي الأول، ومؤسسة دبي للإعلام، وماي دبي، وشركة KDNH Compass، و«اتصالات من إي آند»، ونادي «كوبرا كاي»، مجموعة من المنافسات الرياضية، ومسابقات ترفيهية، ومحاضرات توعوية، إلى جانب تقديم جوائز قيمة للعمال.

وكرم اللواء علي غانم، العمال الفائزين في المسابقات الرياضية التي شهدت منافسات حماسية بين مختلف الفرق في أجواء من الفرح والابتهاج.

وحول الفعالية، قال اللواء علي غانم: «إن المشاركة في الاحتفال بيوم العمال العالمي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة في مختلف المناسبات العالمية التي تساهم في رفع مستويات السعادة وجودة الحياة، والإيجابية في المجتمعات». وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنفيذ الفعاليات التي تساهم في رفع مستويات الوعي المجتمعي، وتعزز قيم التكافل والتراحم، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وترسيخ مبادئ احترام الإنسانية الأصيلة.

وأشاد الحضور بجهود فرق العمل التي ساهمت في تنظيم فعالية يوم العمال العالمي.