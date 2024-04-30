خليفة بن محمد: الإمارات حققت إنجازاتٍ تنموية بسواعد العمال

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، بالإنجازات التنموية المتقدمة التي حققتها الإمارات بإرادة وسواعد عمالها، لافتاً إلى عطائهم الممزوج بالبناء والإعمار ليشمل جميع مناحي الحياة.

واستذكر في كلمةٍ بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو كل عام، الحرص الكبير الذي توليه الإمارات في تعزيز البيئة العمالية، من خلال إرساء السياسات الوطنية والمنظومة التشريعية والأُطر القانونية التي تعمل على كفالة وحماية حقوق العمال.

وأعرب عن بالغ تقديره للعمال، ودورهم الفاعل في البذل والعطاء في شتى مواقع العمل وميادين الإنتاج، لدفع مسيرة البناء نحو المزيد من النمو والازدهار، وتعزيز المكتسبات، والمساهمة في رفعة الوطن الغالي وتقدمه، مهنئاً لهم بيومهم العالمي.

كما أثنى على جهود المتطوعين والمتطوعات الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة بيئة الأعمال، وما يمثلونه من قدوة مجتمعية في تضامن وتجسيد الإلهام العمالي، وتقديم خبراتهم وعلمهم ووقتهم لخدمة المجتمع الإماراتي، مؤكداً عميق اعتزازه بعزيمتهم، وإظهار الرؤية الجميلة للحياة، والقيم النبيلة للإنسان.