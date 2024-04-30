«خيرية سعود بن راشد المعلا» تقدم خدمات مميزة للمرضى في أم القيوين

أم القيوين (وام)

تواصل مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في أم القيوين، تقديم خدماتها المميزة لمساعدة كافة فئات المجتمع، من خلال إضافة عدد من سيارات إسعاف «آمر» المخصصة لتوصيل المرضى من كبار السن وطريحي الفراش، إلى المستشفيات والعيادات الخارجية، التي يتلقون العلاج فيها.

وقال راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية: إن الخدمة تأتي ضمن الجهود والخدمات التي تسعى المؤسسة لتطويرها، لمساعدة كافة فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الخدمة متوفرة فقط لسكان أم القيوين مواطنين ومقيمين، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأضاف: أن سيارات الإسعاف مجهزة بأنظمة السلامة كافة، وفي حالة نقل المريض يشترط أن يكون مع المريض ممرض أو ممرضة أو مرافق من أهله، بهدف الحفاظ على سلامته وتسهيل تقديم الخدمة والنقل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. وأشار إلى حرص المؤسسة على الارتقاء بجميع الخِدْمَات، التي تقدمها بما يخدم الصالح العام، ومواكبة المستجدات، بما له من انعكاسات إيجابية على الصعيدين الإنساني والاجتماعي، وتسخير كل الإمكانات للمساهمة في التخفيف عن المرضى من كبار السن، وطريحي الفراش، ورسم البسمة لدى أفراد المجتمع، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأوضح أن سيارات «آمر» وسيارات إسعاف المؤسسة وجدت لتمكين المرضى طريحي الفراش الذين لا يملكون وسيلة مواصلات للحضور لمواعيدهم وإكمال مراحل العلاج بالشكل المطلوب، والتي قد تتطلب الحضور بشكل مستمر للمستشفى أو العيادة.