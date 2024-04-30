تفاهم بين «الاتحاد النسائي» و«التنمية الاجتماعية» العمانية

أبوظبي (وام)

أبرم الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، في مجال تمكين المرأة، وذلك تجسيداً لما تحظى به المرأة من مكانة مرموقة واهتمام ودعم بالغ، وإيماناً بدورها الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.

وقع المذكرة كل من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، ومعاني بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، وذلك على هامش ملتقى المبدعات العربيات الثالث، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالعاصمة العمانية مسقط، تحت شعار: «نحو الإبداع والابتكار عصر الثورة الصناعية الرابعة»، تزامناً مع إعلان مسقط عاصمة للمرأة العربية 2024.

تتضمن مجالات التعاون بين الطرفين، تبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مجال إعداد السياسات والبرامج وخطط العمل والتشريعات النافذة المتعلقة بالمرأة، وكذلك تبادل الدراسات والوثائق والمطبوعات والمعلومات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالمرأة، إلى جانب تنظيم وعقد الدورات التدريبية والندوات وجلسات العمل والمؤتمرات، فضلاً عن تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء وذوي الاختصاص. وأعربت نورة السويدي، عن اعتزازها بالعلاقات الأصيلة الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، وما يجمعهما من تاريخ عريق، وحاضر مشرق، ومستقبل مزهر، نتطلع معاً، لترسيخ الانسجام والتكامل وتعزيز الرخاء والازدهار للبلدين، في ظل القيادة الحكيمة في الدولتين الشقيقتين.

وقالت: «إنه من دواعي الفخر توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد النسائي العام ووزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان في مجال تمكين المرأة، والتي تعكس الحرص والالتزام بدعم المرأة والعمل يداً بيد لوضع خطط استباقية ذات رؤية بعيدة المدى، نستحدث بها المبادرات والبرامج، ونتبادل الحلول والخبرات، التي تسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة للمرأة في البلدين الشقيقين».