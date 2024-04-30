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مالية «الوطني» تعتمد تقرير توصيات «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب»

جانب من اجتماع اللجنة (من المصدر)
1 مايو 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، تقرير توصيات موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، الذي ناقشه المجلس في جلسته التاسعة المعقودة بتاريخ 24 أبريل 2024م.
وخلصت اللجنة إلى اعتماد أربع توصيات للموضوع الذي ناقشه المجلس وفق محور السياسة العامة للهيئة في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

المجلس الوطني الاتحادي
الهيئة الاتحادية للضرائب
الإمارات
سعيد راشد العابدي
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