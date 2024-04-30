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عمر الدرعي: التميز سمة دولتنا ومنهج قيادتنا

الدرعي في مجلس الهواشم (من المصدر)
1 مايو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن التميز والازدهار والتقدم والرقي هي سمات لدولتنا التي أسسها وبنى حضارتها  المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقادة المؤسسون، بالعزيمة والإصرار والتحدي، وهي منهج راسخ لقيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،  وهي ترسم لنا المستقبل وتعزز في نفوسنا الوطنية الصادقة وتمهد لنا السبل لبلوغ المعالي ورقي الدرجات، كما أنها ثقافة أصيلة لشعب الإمارات تتوارثها الأجيال وهي تسلتهم معاني الوطنية والتفاني والإخلاص من سموهم.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها الدرعي في مجلس الهواشم بمنطقة الباهية في أبوظبي التي نظمتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وحضرها عدد من أعيان المنطقة، وجمهور كبير. 
واستعرض الدكتور الدرعي بعضاً من عوامل التميز، ذكر في مقدمها المسؤولية تجاه النفس والوطن والمجتمع، مبيناً أن على الإنسان أن يعي دوره في الحياة، وأن يتحلى بالطموح والتفاني والإخلاص والعزيمة على تخطي الصعاب والعوائق، والاستلهام من تجارب السابقين والسير على نهجهم، مؤكداً أن ما تشهده دولتنا اليوم من تميز وما نعيش فيه من رفاهية يعكس جهوداً جبارة بذلت وعقولاً راجحة عملت، وطموحاً وأملاً كبيراً كان يلازم النفوس التي تؤمن بعدم المستحيل، مترحماً على روح الشيخ زايد، وقادة الإمارات الذين اصطفاهم الله، وداعياً بالتوفيق للقيادة الرشيدة التي تخطط لنا للخمسين عاماً القادمة لتحافظ دولتنا على مكانتها بين الدول المتقدمة التي تسعد شعبها.
ودعا الدرعي إلى ضرورة شحذ الهمم ووضع بصمات يحفظها التاريخ في سجل الوطن، ليترسم الأجيال هذه الخطى ويحافظوا على المنجزات، بالإضافة إليها لتظل راية دولتنا تشمخ عالية في كل المحافل الدولية، رمزاً للعزة والمجد والتقدم والرفعة، وعنواناً للإنسانية والتسامح والتعايش والسلام.

عمر حبتور الدرعي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
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