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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الدولة

خلال تسلم نسخة من الأوراق (وام)
1 مايو 2024 01:04

أبوظبي (وام)

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تسلّم سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، نسخة من أوراق اعتماد بيرانجير بويل يوسفي، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات.
وتمنّى الشامسي، للمنسق المقيم للأمم المتحدة، التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة وتقديم كافة أشكال الدعم لجميع برامجها.
من جانبها، أشادت بويل يوسفي، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

سلطان محمد الشامسي
وزارة الخارجية
الإمارات
الأمم المتحدة
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