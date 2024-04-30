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علوم الدار

«كليات التقنية» تنظم المسابقة السنوية للأعمال «ابتكار»

المشاركون في المسابقة (وام)
1 مايو 2024 01:04

أبوظبي (وام)

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نظمت كليات التقنية العليا المسابقة السنوية للأعمال «ابتكار» في دورتها السابعة لهذا العام 2024، وذلك بالشراكة مع صندوق الوطن وصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تهدف المسابقة لتحفيز إبداعات الطلبة، في مجال ريادة الأعمال والاستدامة، وتنافس على المراكز الثلاثة الأولى 15 مشروعاً طلابياً من مختلف فروع الكليات.
وقد مُنحت جائزة الابتكار الذهبية لفريق «تيريدو» من كليات التقنية بالشارقة، وضم الطالبات آمنة العلي ونورة الزرعوني وميرا خالد أحمد وشما الحمادي. وفاز بالمركز الثاني والجائزة الفضية للابتكار مشروع «Eco Rewards Bin» لطالبات كليات التقنية العليا في الشارقة الريم جاسم الحمادي، وعنود الأميري، وفاطمة المرزوقي، ومريم الحوسني، تحت إشراف الدكتورة ماليني ناير.
وكانت جائزة الابتكار البرونزية، من نصيب مشروع «العناية بالمرايا الذكية»، لطالبات كليات التقنية بالفجيرة سارة سعيد الحمودي، وخولة أحمد الزيودي، وشوق أحمد الظنحاني، ونجود سالم النقبي، ومهرة علي النقبي، بإشراف الدكتور عرفان حلمي.
وتوجه الدكتور مايكل كوه، مستشار مدير مجمع كليات التقنية العليا، بالشكر والتقدير إلى جميع المتنافسين في المسابقة الذين عملوا بجد على تقديم أفكار وحلول مبتكرة ومستدامة، موضحاً أن هذه المسابقة هي انعكاس لدور الكليات، واهتمامها بتعزيز ريادة الأعمال، وتمكين الطلبة من تقديم حلول تتعلق بتحديات واقعية، وربط هذه الحلول بالاستدامة.

كليات التقنية العليا
الإمارات
الابتكار
صندوق الوطن
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