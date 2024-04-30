«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم خدمة التمريض المنزلي

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه الموضوعات الحكومية العامة ضمن متابعته الأسبوعية لمختلف شؤون إمارة الشارقة، واطلع على سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، وناقش العديد من الخطط والمقترحات التي تسهم في دعم القطاعات الحيوية كافة وتعزز من استقرار المجتمع.

وحرصاً على تطوير خدمة التمريض المنزلي وزيادة أعداد المستفيدين منها أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم خدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، تضمن عدداً من التعديلات منها رفع إجمالي دخل الأسرة للمستفيدين من خدمة التمريض المنزلي، لتسهم دائرة الخدمات الاجتماعية بسداد نسب من تكاليف الخدمة المقدمة للأسر التي يزيد دخلها على 17 ألفاً و500 درهم، وذلك لإتاحة الفرصة لمستفيدين أكثر ولدعم استقرار الأسرة الإماراتية.

كما نص القرار على أن تُنشأ في الإمارة لجنة طبية دائمة تسمى (اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي) تتبع دائرة الخدمات الاجتماعية، ويصدر بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم ونظام عملها قرار من المجلس.

وتختص اللجنة بالآتي:

1. وضع الشروط والضوابط والفئات والمعايير والإجراءات المنظمة لخدمة التمريض المنزلي وتحديد الفئات المستفيدة من الخدمة في الإمارة.

2. اعتماد التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات والجهات الصحية المرخصة والمعتمدة بالدولة وتحديد مدى حاجة مقدم الطلب للتمريض المنزلي المؤقت أو الدائم ومدة التغطية ونوعية الخدمات التمريضية المطلوبة وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.

3. تقييم مدى استمرارية خدمة التمريض المنزلي للحالات المستفيدة كل (6) أشهر من تاريخ بدء الخدمة وفقاً للتقارير المرفوعة للجنة.

4. وضع الشروط والضوابط الخاصة بوقف وإلغاء خدمة التمريض المنزلي للحالات المستفيدة.

5. البحث والبت في الشكاوى الطبية والفنية المتعلقة بخدمة التمريض المنزلي والنظر في المخالفات المرتكبة من قبل مزودي الخدمة ومقدميها.

6. أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس.