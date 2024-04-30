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محمد بن راشد: تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في دبي

محمد بن راشد خلال أداء أحد القضاة اليمين القانونية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن محمد وعصام الحميدان (من المصدر)
1 مايو 2024 01:06

دبي (الاتحاد)
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى خمسة قضاة جدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك بمقر المكتب التنفيذي لسموه.

وتمنّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقضاة الجدد، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في دبي، وضمان سير العمل وانتظامه في محاكم دبي على أكمل وجه، بما يسهم في إعلاء حكم القانون، ومراعاة حقوق أفراد المجتمع.

حضر مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مجلس دبي القضائي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.

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كما حضر أداء اليمين، المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ‏والدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام المساعد للمجلس القضائي.

من جانبهم، أعرب الأعضاء الجدد في محاكم دبي عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين التزامهم بتحمُّل مسؤولية إعلاء كلمة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة دون إبطاء.

محمد بن راشد
دبي
الإمارات
محاكم دبي
اليمين القانونية
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