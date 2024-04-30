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رئيس الدولة: الرياضات التراثية تحظى بأهمية تاريخية واجتماعية لدى شعب الإمارات

محمد بن زايد في حديث مع فريق هجن الرئاسة بحضور منصور بن زايد وسلطان بن حمدان
1 مايو 2024 01:06

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قصر البحر بأبوظبي، فريق هجن الرئاسة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. واطلع سموه، خلال استقباله الفريق يرافقهم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، على الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة، خلال مشاركاتها في مهرجان ومنافسات الموسم الحالي.

وهنأ سموه الفريق، مثنياً على جهوده التي كان لها الأثر الإيجابي في أداء هجن الرئاسة في جميع المنافسات التي خاضتها خلال الفترة الماضية، مؤكداً سموه أن الرياضات التراثية، ومنها سباقات الهجن، تحظى بأهمية تاريخية واجتماعية لدى شعب الإمارات، كونها موروثاً للآباء والأجداد نحرص على الحفاظ عليها وتأصيلها، وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارستها.

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من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم المتواصل الذي تحظى به سباقات الهجن في الدولة والرياضات التراثية عامة، والذي يسهم في استمراريتها، بوصفها جزءاً أصيلاً من تراث الإمارات الغني، ومن أهم روافده.

السيف الخامس  
أحرزت هجن الرئاسة سيف صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مشاركتها في منافسات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024» الذي اختتم مؤخراً نسخته الـ45 في أبوظبي وأُقيم على مدار 17 يوماً، بمشاركة هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُعد السيف الخامس الذي تفوز به هجن الرئاسة هذا الموسم.

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