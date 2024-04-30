6897 بلاغاً تلقتها «بلدية دبي» خلال فترة هطول الأمطار

آمنة الكتبي (دبي)

أكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها.

كما وضعت جميع فرقها وآلياتها في جاهزية تامة استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار في مختلف أنحاء الإمارة، ويأتي ذلك ضمن خطتها السنوية الاستباقية المتكاملة لمواجهة طوارئ موسم هطول الأمطار، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة، مدعومةً ببنيةٍ تحتيةٍ تُعد من الأكثر تقدماً وكفاءةً واستدامةً على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية.

وأعلنت البلدية تعاملها الفوري مع 6897 بلاغاً تلقتها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية مكونة من 783 مهندساً وفنياً متخصصاً، 2032 سائقاً وعاملاً مساعداً، مشيرة إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في مناطق إمارة دبي كافة، لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

وأكدت استعداداتها وفق خطة عمل استباقية وبرنامج على مدار 24 ساعة، تعزيزاً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة لمنظومة شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار، والتي تشكل جزءاً رئيساً من البنية التحتية المتطورة لإمارة دبي، تجعلها إحدى الوجهات الأمثل للعيش والعمل في العالم. 000 متر طولي مرتبطةً بأكثر من 72,000 مصرف مياه أمطار و35,000 غرفة تفتيش، تلتقي جميعها في 59 محطة رفع وضخ، لتوصل هذه المياه إلى المسطحات المائية عبر 38 مخرجاً نظامياً. وتضم فرق طوارئ التعامل الميداني مع هطول الأمطار التي خصصتها البلدية، بالإضافة إلى مواردها البشرية، 13 معدة لتنظيف الخطوط وانسداداتها، و14 شاحنة مع رافعة.