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أمطار متفاوتة وطقس غير مستقر غداً

الدولة تتعرض لمنخفض جوي يستمر يومين (الاتحاد)
1 مايو 2024 01:05

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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"الوطني للأرصاد": فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

هطلت الأمطار أمس على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية مع هبوب رياح نشطة السرعة بلغت سرعتها 40 كم/س، مع ارتفاع في درجات الحرارة، بلغ أقصاها 41.6 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي للإمارات.
ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، من مساء اليوم على مناطق متفرقة، مع البرق والرعد أحياناً.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب صباح الخميس، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً مساء في الخليج العربي، ويكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.
ويكون طقس غداً الخميس غير مستقر وتتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 65 كم/س، والبحر مضطرب الموج، وشديد الاضطراب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.
ووفقاً لتقارير المتابعة، تشهد الدولة حالة جوية، إذ تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة، مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، وذلك حتى الأربعاء المقبل.
أشار المركز إلى أنه من مساء اليوم الأربعاء إلى الخميس تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي، وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكيلات مختلفة من السحب، تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء، وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.
وخلال يوم الجمعة والسبت، تقل كميات السحب تدريجياً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

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المركز الوطني للأرصاد
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