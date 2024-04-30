ريم الهاشمي: علاقاتنا الاستراتيجية مع نيودلهي تاريخية وراسخة

دلهي (وام)

ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد الدولة رفيع المستوى إلى جمهورية الهند الصديقة خلال زيارته يومي 29 و30 أبريل، لتعزيز العلاقات الثنائية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

والتقت معالي ريم الهاشمي في العاصمة الهندية نيودلهي، معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم بحث التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وحضر وفد دولة الإمارات اجتماعاً استضافه فيناي كواترا، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية، وتناول الجانبان التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية والثقافية والتقدم العلمي والتكنولوجي والطيران، كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وتطرق الجانبان إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والمرتبطة بجدول أعمال مجموعة «بريكس» و«مجموعة العشرين»، وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في إطار عمل المنتديات الدولية.

ونوهت معالي ريم الهاشمي، خلال اللقاء، بأن دولة الإمارات تحتفل في الأول من مايو بالذكرى السنوية الثانية لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، وقد حققت الاتفاقية قفزة نوعية في نمو حجم التجارة البينية غير النفطية بنسبة 19% بين عامي 2021 و2023.

كما زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي متحف الحرف الوطني، حيث أشادت معاليها بمجموعة نماذج معروضة في المتحف لحرف مختلفة تم جمعها على مر العقود من مختلف ولايات الهند. وعبّرت معاليها عن أهمية دور التبادل الثقافي في تعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين المجتمعات.

وأكدت معاليها أن ما تحقق من إنجازات استثنائية في العلاقات الثنائية يدعو نحو المزيد من النجاحات، بما يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين الصديقين وشعبيهما.

وأشارت معاليها إلى أن علاقة دولة الإمارات الاستراتيجية مع جمهورية الهند الصديقة تاريخية وراسخة، حيث تأتي الزيارة تأكيداً على عمق تلك العلاقات.