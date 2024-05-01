الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو قائدي دراجات التوصيل إلى تجنب القيادة في الأحوال الجوية المتقلبة

شرطة أبوظبي تدعو قائدي دراجات التوصيل لتجنب القيادة في الأحوال الجوية المتقلبة
1 مايو 2024 09:37

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي قائدي دراجات التوصيل إلى ضرورة الالتزام بوقف تنقل وتقديم خدمات التوصيل أثناء  الأحوال الجوية المتقلبة مؤكدة اهتمامها  بتعزيز التوعية والتنبيه المبكر  لضمان سلامة قائدي الدراجات النارية "دراجات التوصيل". 

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية  ضرورة تجنّب قيادة الدراجة النارية في الأحوال الجوية المتقلبة وخصوصاً  عند  هطول الأمطار،  مشيراً  إلى أن الدراجة النارية صمّمت للسير على الطرقات الجافة، وبالتالي هي غير آمنة عند قيادتها تحت الأمطار لأنّ ذلك قد يؤدي إلى الانزلاق وازدياد مسافة التوقف الى حدود خطرة جداً تؤدي في اغلب الأحيان إلى وقوع الحوادث. 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي توجه تنويهاً للجمهور
التعليم عن بُعد لجميع المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق من خلال عقد  ورش التوعية المستمرة والتي  تركز على رفع مستوى الوعي المروري لديهم،  ويتم تنفيذها بعدة لغات وهي العربية والانجليزية والاوردو ضمن خطط المديرية في نشر التوعية بالسلامة المرورية.

وحث قائدي الدراجات  النارية( دراجات التوصيل) إلى ضرورة توخي القيادة الآمنة عند إنتهاء الأحوال الجوية المتقلبة و اتباع أنظمة وقوانين المرور  تجنباً لوقوع الإصابات البليغة والوفيات والالتزام بخط السير، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة والالتزام باستخدام معدّات الحماية الشخصية والتأكد من صلاحية إضاءة الدراجات النارية وصيانتها بشكل دوري وعدم الدخول إلى الأماكن الممنوعة وترك مسافة أمان كافية بين الدراجات النارية والمركبات  تعزيزاً لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الأحوال الجوية
الدراجات النارية
آخر الأخبار
بورزينجيس.. إصابات وأوجاع!
الرياضة
بورزينجيس.. إصابات وأوجاع!
اليوم 13:51
توخيل ينتقد مدافعه: أنت متسرع!
الرياضة
توخيل ينتقد مدافعه: أنت متسرع!
اليوم 13:49
شعار "أم الإمارات"
علوم الدار
«أم الإمارات» تفوز بجائزة «خليفة التربوية»
اليوم 13:31
عجمان يبتعد عن حسابات القاع بـ«النقاط الاعتبارية»
الرياضة
عجمان يبتعد عن حسابات القاع بـ«النقاط الاعتبارية»
اليوم 13:30
الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يومي الخميس والجمعة
علوم الدار
الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يومي الخميس والجمعة
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©