بلدية الظفرة تهيب بمستخدمي الطرق توخي الحيطة والحذر

تهيب بلدية منطقة الظفرة بتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وسقوط الأمطار وعدم ارتياد البحر، ودعت إلى التواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتساب 026788888 في حال جود أي طارئ.

تهيب #بلدية_منطقة_الظفرة بتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وسقوط الأمطار وعدم ارتياد البحر، وندعوكم للتواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتس اب 026788888 في حال وجود أي طارئ . . مع الأمنيات بالسلامة للجميع pic.twitter.com/X4KI00ZFzF — بلدية منطقة الظفرة (@DRMunicipality) May 1, 2024