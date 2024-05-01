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بلدية الظفرة تهيب بمستخدمي الطرق توخي الحيطة والحذر

بلدية الظفرة تهيب بمستخدمي الطرق توخي الحيطة والحذر
1 مايو 2024 10:56

تهيب بلدية منطقة الظفرة بتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وسقوط الأمطار وعدم ارتياد البحر، ودعت إلى التواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتساب 026788888 في حال جود أي طارئ.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بلدية الظفرة
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