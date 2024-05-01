الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: نؤمن بأن القراءة يمكن أن تغير الحياة

محمد بن راشد
1 مايو 2024 11:06

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، على أرقام تحدي القراءة العربي  في دورته الثامنة.

وقال سموه في رسالة في حسابه الرسمي في منصة إكس:"اطلعت اليوم على أرقام تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة .. المشروع الأكبر في العالم لتشجيع الطلاب على القراءة ".

وأوضح سموه: "شاركت معنا 229 ألف مدرسة من خمسين دولة في هذه الدورة … ووصل عدد الطلاب 28 مليون طالب يشرف عليهم 154 ألف مشرف ومشرفة .

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يطلع على أرقام تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة
محمد بن راشد: تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في دبي

وأكد سموه: "نؤمن بأن القراءة يمكن أن تغير الحياة .. ونؤمن بأن القراءة ستصنع أجيالاً مختلفة .. وستفتح أبواب العلم والحضارة .. نشكر جميع الدول المشاركة .. ونتمنى لملايين الطلاب رحلة حياة رائعة مع القراءة"

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تحدي القراءة العربي
تحدي القراءة
محمد بن راشد
آخر الأخبار
بورزينجيس.. إصابات وأوجاع!
الرياضة
بورزينجيس.. إصابات وأوجاع!
اليوم 13:51
توخيل ينتقد مدافعه: أنت متسرع!
الرياضة
توخيل ينتقد مدافعه: أنت متسرع!
اليوم 13:49
شعار "أم الإمارات"
علوم الدار
«أم الإمارات» تفوز بجائزة «خليفة التربوية»
اليوم 13:31
عجمان يبتعد عن حسابات القاع بـ«النقاط الاعتبارية»
الرياضة
عجمان يبتعد عن حسابات القاع بـ«النقاط الاعتبارية»
اليوم 13:30
الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يومي الخميس والجمعة
علوم الدار
الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يومي الخميس والجمعة
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©