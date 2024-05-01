شرطة أبوظبي توجه تنويهاً للجمهور

نشرت شرطة أبوظبي، اليوم الأحد، تنويهاً للجمهور..عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

وأكدت شرطة أبوظبي⁩ أنها تنفذ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الأربعاء 1 مايو في منطقة الشامخة "أبو ظبي".

وأوضحت أن التمرين يأتي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة. ودعت إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.



