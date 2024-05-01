تأثر الدولة بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر ذروته غداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير متابعة الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، إلى تأثر الدولة بدءاً من مساء اليوم، بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي، وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب، تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

ويكون وضع الحالة يومي يوم الجمعة والسبت كالتالي: «تقل كميات السحب تدريجياً» مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبالنسبة إلى حركة الرياح: تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر«متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحرعمان»

ووفقاً للنشرة الجوية اليومية الصادرة عن المركز، تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يسود طقس غائم جزئي بوجه عام وغائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب صباح الخميس مثيرة للغبار والأتربة التي أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً ووصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام بالعمق، وصباح الخميس في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وشهدت درجة الحرارة الصغرى ارتفاعاً ملحوظاً حيث سجلت الصغرى«أقل درجة حرارة» على الدولة صباح هذا اليوم 20.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بزيادة نحو 3 درجات تقريباً، عن أمس، والتي بلغت أمس 17.4 درجة مئوية، وأيضاً في جبل جيس.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تشهد الأجواء رياحاً نشطة السرعة أحياناً وتصل سرعتها إلى 40 كم/س مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الغربية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً.