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أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

أمطار على مناطق متفرقة من الدولة
1 مايو 2024 14:33

هطلت اليوم أمطار على مناطق متفرقة من الدولة بما فيها خورفكان والفجيرة. وتوقع "الوطني للأرصاد" بأن هناك فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار.

ونبه إلى ضرورة البقاء على اطلاع دائم لتطور حالة الطقس والامتثال للنصيحة والأوامر التي تصدر من الجهات المعنية، وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس اليوم.

ودعا الأرصاد إلى توخي الحذر والإطلاع على تطور حالة الطقس.

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ووفقاً للنشرة الجوية اليومية الصادرة عن المركز، تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يسود طقس غائم جزئي بوجه عام وغائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب صباح الخميس مثيرة للغبار والأتربة التي أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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