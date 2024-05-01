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تعرف إلى أبرز مستجدات التعامل مع الحالة الجوية

تعرف إلى أبرز مستجدات التعامل مع الحالة الجوية
1 مايو 2024 15:44

«الإمارات للتعليم»: التعليم عن بُعد لجميع المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة.



 المنظومة الوطنية «لإدارة الطوارئ والأزمات» ترفع مستوى التأهب للتعامل مع الحالة الجوية.


 

 

المنظومة الوطنية «لإدارة الطوارئ والأزمات» توصي:

 بتفعيل نظام الدارسة عن بُعد ليومي الخميس والجمعة.

 بتفعيل نظام العمل عن بُعد في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

 بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود.

 بالابتعاد عن المناطق المتأثرة والتقيد بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة.

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 تفعيل نظام التعليم عن بُعد لجميع المدارس الخاصة في دبي يومي الخميس والجمعة.



 التعليم والعمل عن بُعد في الشارقة الخميس والجمعة.



 «الأرصاد»: تعمق المنخفض الجوي مساء الأربعاء والخميس وأمطار غزيرة متوقعة تعم معظم أرجاء الدولة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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