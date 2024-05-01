"بلدية العين" تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المقبلة

أعلنت بلدية مدينة العين، عن جاهزيتها وجميع قطاعاتها، وفرق الطوارئ الميدانية، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة وفق خطة الطوارئ التي تقوم بها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مدينة العين.

وأكدت البلدية أن الإدارات الفنية بالبلدية، باشرت في تنفيذ الإجراءات الاستباقية للتثبت من جاهزية المواقع الحرجة والمتضررة من المنخفضات السابقة وتأمينها وتجهيزها بالمعدات، والموارد اللازمة من مواد الردم والمواد المانعة لدخول مياه الأمطار.

وتم تزويد عدد من المواقع الحيوية في المدينة بالمُعِدات الثقيلة والخفيفة، لتسهيل الاستجابة الفعالة، حيث بلغ عدد المضخات 35 مضخة وأكثر من 100 صهريج لسحب المياه، مع تجهيز جداول التوزيع على المدينة بما يخدم الاستجابة الفعالة في جميع قطاعات بلدية مدينة العين، إضافة إلى ذلك شملت الاستعدادات تنظيف مسارات السدود والوديان والبحيرات لضمان جريان مياه الأمطار في مسارتها المحددة.

كما تضمنت الاستعدادات تجهيز الحواجز الأسمنتية أو الأكياس الرملية، لتوزيعها على مداخل المواقع الحرجة في المدينة، مثل المستشفيات الحكومية ومداخل الوديان، بالإضافة إلى التأكد من وجود السواتر الترابية ومراجعة حالة السدود ومناسيب المياه في البحيرات الواقعة في مدينة العين.

ودعت بلدية مدينة العين الجمهور للتواصل والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار خلال الحالة الجوية، من خلال مكتب الطوارئ الذي يعمل على استقبال البلاغات الواردة على مدار الساعة على الرقم 993.

ونوهت بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بالدولة، وعدم دخول الأودية والشعاب ومواقع تجمعات المياه حفاظا على سلامتهم والتعاون مع فرق العمل الميدانية.

