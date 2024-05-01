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نصائح وإرشادات من بلدية دبي خلال الأجواء الماطرة

نصائح وإرشادات من بلدية دبي خلال الأجواء الماطرة
1 مايو 2024 15:54

قدمت بلدية دبي نصائح وإرشادات للتقيد بها خلال الأجواء الماطرة.

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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