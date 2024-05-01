فرق صيانة للكهرباء والماء أثناء الحالة الجوية

سعيد أحمد (أبوظبي)

أكدت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، استعدادها التام لأي حالة جوية محتملة قد تشهدها الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها شكلت فرقاً فنيةً للصيانة والطوارئ للقيام بواجباتها.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لـ «الاتحاد»، إن الشركة تعمل على مدار الساعة، لضمان استقرار واستدامة خدماتها، لافتاً إلى أنها رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، تحسباً لأي اضطرابات جوية متوقعة.

وأشار إلى أنه تمت مضاعفة عدد المولدات الاحتياطية لضمان استدامة الطاقة الكهربائية عند الحاجة، كما عملت الشركة على توفير صهاريج مياه متنقلة على مستوى جميع المناطق التي تقدم لها خدماتها، تحسباً لأي انقطاعات في إمدادات المياه.



ودعا المهندس يوسف آل علي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار، وتجنب تشغيل الأجهزة والمفاتيح الكهربائية إذا طالتها المياه، والتأكد من إغلاق فتحات أنابيب التوصيلات الكهربائية الموجودة في سطح المبنى باستخدام مادة رغوية «فوم» حتى لا تتسرب المياه إلى لوحة المفاتيح، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن المحولات والعدادات والتمديدات الكهربائية، لافتاً إلى أن القنوات الرقمية للشركة متاحة على مدار الساعة، وأن فرق العمل المختصة على أتم الاستعداد للتعامل الفوري مع جميع الحالات الطارئة.