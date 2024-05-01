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طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ43 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ43 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
1 مايو 2024 17:51

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 43 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة. 
وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر الطائرات الأربع التي حملت 69 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 2914 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. 
وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم وجواً عبر عملية طيور الخير حوالي 3284 طناً من المساعدات. 
وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طيور الخير
الإمارات
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
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