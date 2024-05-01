الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني للأرصاد»: طقس غير مستقر غداً

«الوطني للأرصاد»: طقس غير مستقر غداً
1 مايو 2024 17:55

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غير مستقر مع سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع برق ورعد على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

أخبار ذات صلة
سفارة الإمارات في مسقط تهيب بمواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بتوخي الحيطة بسبب المنخفض الجوي
طاقم إماراتي يُدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي
تطورات الحالة الجوية في الإمارات
تابع التغطية كاملة

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة أن تسود البلاد غداً الخميس، أن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 إلى 40 كم/س تصل إلى 75 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطرب الموج - شديد الاضطراب أحياناً مع السحب فيما يحدث المد الأول عند الساعة 22:01 والمد الثاني عند الساعة 06:54 والجزر الأول عند الساعة 14:14 والجزر الثاني عند الساعة 00:57، أما بحر عمان فيكون متوسط الموج يصبح مضطرباً مع السحب فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:06 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 23:23.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
شراكة بين «أدنوك» و«جي42» و«بريسايت»
اقتصاد
شراكة بين «أدنوك» و«جي42» و«بريسايت»
اليوم 19:09
«الخيرية العالمية» تنفذ مشاريع في مصر
علوم الدار
«الخيرية العالمية» تنفذ مشاريع في مصر
اليوم 19:07
وفد «العربية للمسرح» في زيارة لسلطنة عُمان
التعليم والمعرفة
وفد «العربية للمسرح» في زيارة لسلطنة عُمان
اليوم 19:06
سفارة الإمارات في مسقط تهيب بمواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بتوخي الحيطة بسبب المنخفض الجوي
علوم الدار
سفارة الإمارات في مسقط تهيب بمواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بتوخي الحيطة بسبب المنخفض الجوي
اليوم 19:03
طاقم إماراتي يُدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي
الرياضة
طاقم إماراتي يُدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي
اليوم 18:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©