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«الموارد البشرية» توصي القطاع الخاص بتطبيق المرونة و «العمل عن بُعد» غداً الخميس

«الموارد البشرية» توصي القطاع الخاص بتطبيق المرونة و«العمل عن بُعد» غداً الخميس
1 مايو 2024 18:02

أوصت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتطبيق المرونة و"العمل عن بُعد" غداً، 2 مايو، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها، ويستثنى من ذلك الوظائف الحيوية التي تتطلب طبيعتها العمل الحضوري، وتلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض. 
وتحث وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص وموظفيها على متابعة المستجدات المتعلقة بالأحوال الجوية والصادرة من الجهات الرسمية، على أن تلتزم كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية وتأثيرها على ممارسة الأعمال. 
وناشدت الوزارة القطاع الخاص اتخاذ الحيطة والحذر وكافة إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديه خلال فترة التقلبات الجوية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الموارد البشرية والتوطين
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