بالصور.. هطول أمطار وبرد على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، والرياح القوية التي قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وأماكن تجمعات المياه.وتهيأت فرصة تكون سحب ركامية، تصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض مناطق الدولة، ورياح نشطة إلى قوية السرعة، خاصة مع نشاط السحب الركامية والبحر مضطرب الموج.

وهطلت أمطار غزيرة مع برد على طريق شوكة وادي العجيلي برأس الخيمة، وأمطار غزيرة علي وادي العجيلي برأس الخيمة، والحيل والفرفار بالفجيرة، وخفيفة على خورفكان باتجاه شيص، وعلى خورفكان سد الرفيصة، بالشارقة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى تأثر الدولة بدءاً من مساء اليوم، بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي، وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب، تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

ويكون وضع الحالة يومي يوم الجمعة والسبت كالتالي: «تقل كميات السحب تدريجياً» مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبالنسبة إلى حركة الرياح: تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر «متوسط الموج ومضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عمان»



ووفقاً للنشرة الجوية اليومية الصادرة عن المركز، تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يسود طقس غائم جزئياً بوجه عام وغائم، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب صباح الخميس، مثيرة للغبار والأتربة التي أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، ووصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام بالعمق، وصباح الخميس في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.