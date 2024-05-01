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محمد بن راشد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

محمد بن راشد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
1 مايو 2024 21:08

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «حط اليوم رفيق زايد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحاله عند أرحم الراحمين.. تعازينا لرئيس الدولة ولعموم آل نهيان ولشعب الإمارات الكريم ..  عزاؤنا في إنجازاته.. وفي سنوات عطائه.. وفي أبنائه الذين يقدمون الغالي والنفيس لهذا الوطن..  رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن محمد آل نهيان
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