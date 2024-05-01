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حاكم الشارقة ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

حاكم الشارقة ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
1 مايو 2024 21:28

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.
وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.  
ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي والمواساة متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته. 
كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم.

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