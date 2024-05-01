ديوان حاكم الفجيرة ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان



‎نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم. ‎وفيما يلى نص البيان.. ‎«بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم. ‎ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته. ‎كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم».