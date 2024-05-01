الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ديوان حاكم عجمان ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

ديوان حاكم عجمان ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
1 مايو 2024 22:28

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.
وفي ما يلي نص البيان.. «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له، بإذن الله تعالى، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم».
وأعلن ديوان حاكم عجمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم.
وتقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجميع إخوانه وآل نهيان الكرام، بصادق التعازي والمواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».

أخبار ذات صلة
ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
هزاع بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
طحنون بن محمد آل نهيان
آخر الأخبار
ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 23:38
هزاع بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
هزاع بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 23:17
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد
المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 5.4%
اليوم 22:38
ديوان حاكم عجمان ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم عجمان ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 22:28
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 22:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©