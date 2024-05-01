الخميس 2 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تحتفي «باليوم العالمي للعمال»

شرطة أبوظبي تحتفي «باليوم العالمي للعمال»
2 مايو 2024 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبد الرحمن العور يزور سكناً عمالياً في أبوظبي
بالفيديو.. تنبيه مهم من شرطة أبوظبي عن الحالة الجوية

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وكيزاد للمجمعات.
ونظم الاحتفال إدارة الإعلام الأمني ومركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية تعزيزاً للقيم الإيجابية وتطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي، الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع كافة، والاهتمام بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية وتقديم خدمات استباقية تعزز جودة الحياة في المجتمع.
وتضمن الحفل تكريم العمال وتوزيع الهدايا المقدمة من قبل بنك أبوظبي الأول بمشاركة دورية السعادة، تقديراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بمختلف مجالاتها.

شرطة أبوظبي
اليوم العالمي للعمال
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون نازحون في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اجتياح رفح يمثل «مأساةً تفوق الوصف»
2 مايو 2024
أطفال جندتهم جماعة الحوثي على الرغم من حداثة سنهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: استغلال الأطفال وتجنيدهم سياسة ومنهج «حوثي»
2 مايو 2024
فلسطيني يقف قرب خيمته في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ارتفاع نسبة الفقر إلى 90% في غزة
2 مايو 2024
توزيع طعام على نازحين في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث إسرائيل على تسريع وتيرة دخول المساعدات إلى غزة
2 مايو 2024
البعثة الأممية بدأت انسحابها من الكونغو في يناير الماضي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بعثة السلام الأممية تنهي عملياتها بإقليم جنوب كيفو في الكونغو
2 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©