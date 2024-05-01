شرطة أبوظبي تحتفي «باليوم العالمي للعمال»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وكيزاد للمجمعات.

ونظم الاحتفال إدارة الإعلام الأمني ومركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية تعزيزاً للقيم الإيجابية وتطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي، الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع كافة، والاهتمام بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية وتقديم خدمات استباقية تعزز جودة الحياة في المجتمع.

وتضمن الحفل تكريم العمال وتوزيع الهدايا المقدمة من قبل بنك أبوظبي الأول بمشاركة دورية السعادة، تقديراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بمختلف مجالاتها.