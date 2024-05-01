عبد الرحمن العور يزور سكناً عمالياً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، يرافقه قيادات الوزارة، السكن العمالي التابع لشركة «القرية العمالية للعقارات» في أبوظبي والفائزة ضمن فئة الشركات الأفضل استثماراً في السكنات العمالية في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها في إطار احتفال الدولة بـ«اليوم العالمي للعمال» الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام.

وهنأ معالي الدكتور عبدالرحمن العور، خلال زيارته، العاملين بـ«اليوم العالمي للعمال»، مؤكداً حرص الوزارة على توفير متطلبات الحياة الكريمة كافة للقوى العاملة، وضمان بيئة عمل صحية آمنة وسكن لائق لهم من خلال التشريعات والمبادرات ومتابعة تنفيذها من قبل الشركات الخاصة.

وأكد معاليه «أهمية توفير السكن العمالي اللائق للعمال وفق التشريعات ذات العلاقة، وتحفيز الشركات على تعزيز ممارستها في هذا الجانب، الأمر الذي انعكس من خلال تخصيص فئة ضمن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لأفضل استثمار السكنات العمالية، وفق معايير الاستدامة ومبادرات رفاهية العمال، ومدى توافر الخدمات الإضافية في السكن وجودة مرافقه، وهو ما ينعكس على إنتاجية العمالة المستخدمة للسكن وعلى على مكانة وتنافسية الدولة وريادتها العالمية في مجالات سوق العمل».

واطلع معاليه على مرافق السكن، واستمع من قبل المسؤولين فيه على الخدمات المتوافرة للعمال، مشيداً بالمستوى اللائق للسكن وانسجامه مع المعايير والاشتراطات المطلوبة، وتطبيق أفضل الممارسات في كافة مرافقه.

إصدار

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أطلقت مؤخراً إصداراً جديداً لـ«نظام السكنات العمالية» الإلكتروني الذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، وتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية؛ وذلك بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة.