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حمدان بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

حمدان بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
2 مايو 2024 00:59

نعى سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة ، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «فقدت الإمارات اليوم أحد رجالاتها المخلصين الشيخ طحنون بن محمد رفيق درب الشيخ زايد بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل، خالص العزاء وصادق المواساة إلى رئيس الدولة وأسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات ونسأل المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته». 
"إنا لله، وإنا إليه راجعون"

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
طحنون بن محمد آل نهيان
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