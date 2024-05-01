«جامعة الإمارات» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل

العين (الاتحاد)

نظّمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الملتقى الأول لخريجي كلية الإدارة والاقتصاد في فندق ماريوت الفرسان- أبوظبي، بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والأكاديمية في الجامعة، وممثلي المؤسسات والجامعات، والخريجين والخريجات وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء جمعية خريجي كلية الإدارة والاقتصاد.

تضمن الملتقى ندوة حول الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، ألقاها نخبة من الضيوف المتميزّين في المجال في سوق العمل.

وأشار الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للجامعة، وبمبادرة من جمعية خريجي كلية الإدارة والاقتصاد، التي تأسّست مؤخراً، لتعزيز التواصل بين الخريجين في مواقع العمل وفي مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة وبين الكلية، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم العلمية والعملية والمهنية، ولنقل تلك التجارب للطلبة، بحيث تكون مُحفزاً لهم على الإبداع والابتكار.

وأضاف: «حرصت الكلية على تطوير برامجها ومساقاتها الأكاديمية من خلال طرح برامج الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل، حيث تطرح الكلية خمسة تخصصات في برنامج البكالوريوس، وثلاثة تخصصات في برنامج الماجستير، وتخصّصاً واحداً في برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال. وتشهد الكلية إقبالاً كبيراً من الطلبة لارتياد عالم الإدارة والاقتصاد من أوسع أبوابه، وفق مخرجات نوعية، بإشراف نُخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين».

وأشار الدكتور إبراهيم الكويتي، رئيس جمعية خريجي كلية الإدارة والاقتصاد، إلى أن هذا الملتقى يعتبر باكورة أنشطة وفعاليات الجمعية التي تضمّ عدداً كبيراً من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد، من قيادات ومدراء ورؤساء أقسام وعاملين في مختلف القطاعات والصناعات، وأصحاب الكفاءات، بهدف ربطهم بالكلية، عبر التواصل العملي ببرامج وورش عمل وتدريب وتطوير للمهارات المهنية، والكفاءات الأكاديمية، بالتعاون مع عمادة الكلية والمؤسسات والدوائر في مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى الخدمات والمزايا التي تقدم للأعضاء من الخريجين والخريجات في برامج التدريب والتأهيل والتطوير المهني.