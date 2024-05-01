6 إجراءات لمواجهة الطقس غير المستقر في المزارع

أبوظبي (الاتحاد)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام بـ6 إجراءات لمواجهة التقلبات الجوية، وتشمل: أخذ جميع الاحتياطات اللازمة في المزارع والعزب لسلامة الممتلكات والعاملين، وتثبيت جميع الأجسام القابلة للتطاير، والابتعاد عن تجمعات المياه بين المزارع والعزب، ووضع المعدات الزراعية في أماكن آمنة، وضرورة اتباع التنبيهات الواردة من شرطة أبوظبي والجهات المختصة، وضرورة التنبيه على العاملين في المزارع والعزب بعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأكدت «الهيئة» أنه في ظل الظروف الجوية المتوقعة، ولضمان تحقيق الاستباقية الوقائية والاستجابة الفعالة للتقلبات الجوية، على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع العواصف والرياح والأجواء الممطرة، وتوخي الحذر والحيطة لتجنب مخاطر التقلبات الجوية على المزرعة والعزبة والعمال والمحاصيل الشتوية، خاصة محاصيل الخضراوات وأشجار النخيل.

وتوجه «الهيئة» المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بضرورة التأكد من سلامة أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل جيد، وعدم غمرها للمزروعات، بما يهدد سلامة المحصول، مع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية بوساطة فني متخصص لضمان عدم حصول تماس كهربائي أو انقطاع في التيار نتيجة الرياح أو الأمطار.

وبالنسبة للثروة الحيوانية، تنصح «الهيئة» بضرورة إبقاء المواشي في حظائرها، خلال التقلبات الجوية، وعدم تركها في الأماكن المفتوحة حتى لا تكون عرضة لتيارات الهواء والأمطار، مع ضرورة توفير المياه اللازمة لشرب المواشي حتى لا تضطر لشرب مياه الأمطار المتجمعة في العزبة، مع ضرورة مراقبة الصحة العامة لحيوانات العزبة، وفي حال الشك في إصابتها بأي أعراض يجب مراجعة الطبيب البيطري لفحصها وإعطائها العلاج المناسب.

ونصحت «الهيئة» بضرورة حماية مخزون الأعلاف، من خلال الإبقاء على وجود الأعلاف في مخازن محكمة الإغلاق، مع أهمية تغطيتها بأغطية تحول دون تعرضها للرطوبة والأمطار.

كما تنصح «الهيئة» بضرورة وضع الأعلاف على طاولات من الخشب أو غيره لحمايتها من الرطوبة، في حال تعرض بعض الأعلاف لمياه الأمطار يفضل فصلها وتجفيفها حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر ببقية المخزون.