الخميس 2 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

6 إجراءات لمواجهة الطقس غير المستقر في المزارع

6 إجراءات لمواجهة الطقس غير المستقر في المزارع
2 مايو 2024 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مطارات دبي»: تجنب أي تأخيرات محتملة بسبب الازدحام المروري
6319 بلاغاً تعاملت معها الفرق الفنية لـ«كهرباء الشارقة»

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام بـ6 إجراءات لمواجهة التقلبات الجوية، وتشمل: أخذ جميع الاحتياطات اللازمة في المزارع والعزب لسلامة الممتلكات والعاملين، وتثبيت جميع الأجسام القابلة للتطاير، والابتعاد عن تجمعات المياه بين المزارع والعزب، ووضع المعدات الزراعية في أماكن آمنة، وضرورة اتباع التنبيهات الواردة من شرطة أبوظبي والجهات المختصة، وضرورة التنبيه على العاملين في المزارع والعزب بعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأكدت «الهيئة» أنه في ظل الظروف الجوية المتوقعة، ولضمان تحقيق الاستباقية الوقائية والاستجابة الفعالة للتقلبات الجوية، على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع العواصف والرياح والأجواء الممطرة، وتوخي الحذر والحيطة لتجنب مخاطر التقلبات الجوية على المزرعة والعزبة والعمال والمحاصيل الشتوية، خاصة محاصيل الخضراوات وأشجار النخيل.
وتوجه «الهيئة» المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بضرورة التأكد من سلامة أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل جيد، وعدم غمرها للمزروعات، بما يهدد سلامة المحصول، مع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية بوساطة فني متخصص لضمان عدم حصول تماس كهربائي أو انقطاع في التيار نتيجة الرياح أو الأمطار. 
وبالنسبة للثروة الحيوانية، تنصح «الهيئة» بضرورة إبقاء المواشي في حظائرها، خلال التقلبات الجوية، وعدم تركها في الأماكن المفتوحة حتى لا تكون عرضة لتيارات الهواء والأمطار، مع ضرورة توفير المياه اللازمة لشرب المواشي حتى لا تضطر لشرب مياه الأمطار المتجمعة في العزبة، مع ضرورة مراقبة الصحة العامة لحيوانات العزبة، وفي حال الشك في إصابتها بأي أعراض يجب مراجعة الطبيب البيطري لفحصها وإعطائها العلاج المناسب.
ونصحت «الهيئة» بضرورة حماية مخزون الأعلاف، من خلال الإبقاء على وجود الأعلاف في مخازن محكمة الإغلاق، مع أهمية تغطيتها بأغطية تحول دون تعرضها للرطوبة والأمطار. 
كما تنصح «الهيئة» بضرورة وضع الأعلاف على طاولات من الخشب أو غيره لحمايتها من الرطوبة، في حال تعرض بعض الأعلاف لمياه الأمطار يفضل فصلها وتجفيفها حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر ببقية المخزون.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الطقس
المزارع
الأحوال الجوية
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون نازحون في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اجتياح رفح يمثل «مأساةً تفوق الوصف»
2 مايو 2024
أطفال جندتهم جماعة الحوثي على الرغم من حداثة سنهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: استغلال الأطفال وتجنيدهم سياسة ومنهج «حوثي»
2 مايو 2024
فلسطيني يقف قرب خيمته في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ارتفاع نسبة الفقر إلى 90% في غزة
2 مايو 2024
توزيع طعام على نازحين في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث إسرائيل على تسريع وتيرة دخول المساعدات إلى غزة
2 مايو 2024
البعثة الأممية بدأت انسحابها من الكونغو في يناير الماضي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بعثة السلام الأممية تنهي عملياتها بإقليم جنوب كيفو في الكونغو
2 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©