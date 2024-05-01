3 ملايين درهم و5500 سلة غذائية من «تراحم» للمتضررين من الأمطار

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، تقديم 3 ملايين درهم كمساهمة ضمن مبادرة تضامن الخاصة بدعم المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة أثناء منخفض «الهدير» الجوي، بالإضافة إلى توزيع 5500 سلة غذائية.

وأكد الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، أن المؤسسة وجهت فريقها الميداني إلى تقديم الدعم والمساندة إلى المتضررين من منخفض «الهدير»، حيث قام فريق المؤسسة بتأمين الوجبات الساخنة والمواد الغذائية وعبوات المياه لمن استطاع الوصول إليهم.

وأوضح أن مبادرة المؤسسة، تأتي حرصاً على مد يد العون للمتضررين من آثار المنخفض التي تعرضت له الدولة مؤخراً، مؤكداً أن من أهم سمات المجتمع الإماراتي هو التعاضد والتكافل في مختلف المحافل، وأن التعاون بين أفراد المجتمع قيمة راسخة، وأن عمل الخير هو سر من أسرار سعادة المجتمعات. ولفت إلى أن المؤسسة تقوم بالمشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني، وفق سياسة وتوجهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أنه بتكامل جهود جميع الجهات وتكاتف أفراد المجتمع، استطاعت الدولة تجاوز هذا التحدي.

وأضاف: «كان هناك حرص على إحاطة المتضررين من جراء الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة بكل أوجه الرعاية والدعم الممكنين، حيث تم توفير الرعاية لكل مواطن ومقيم».