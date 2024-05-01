6319 بلاغاً تعاملت معها الفرق الفنية لـ«كهرباء الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، جاهزيتها الكاملة واستعدادها للتعامل مع أية تأثيرات لحالات الطقس والظروف الجوية الاستثنائية من خلال فرق وكوادر عمل مؤهلة ومعدات حديثة وفق أفضل المواصفات. وأعلنت الهيئة تعامل فرق العمل مع أكثر من 5200 بلاغ بمدينة الشارقة خلال الفترة من 15 إلى 29 أبريل 2024، كما تعاملت مع ما يقارب 820 بلاغاً في مدينة كلباء، وتعاملت مع عدد 299 بلاغاً في مدينة خورفكان، ونفذت أعمال الإصلاح والصيانة في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى أعمال الصيانة بالمحطات والمحولات الكهربائية في المناطق كافة، وذلك لمعالجة تأثيرات المنخفض الجوي وإصلاح وصيانة الأعطال الكهربائية الناجمة عن الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها الإمارة مؤخراً.

وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن فرق الطوارئ بمدينة الشارقة عملت على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات واستعادة التيار الكهربائي في المناطق التي تأثرت. وتمكنت الفرق من إعادة الخدمة الكهربائية لأكثر من 1300 محطة توزيع فرعية، وإصلاح الأضرار التي أصابت الكابلات الخاصة بالمشتركين، والتي شملت 376 كابلاً، ما أسهم في معالجة تأثيرات المنخفض في المناطق كافة في وقت قياسي.

وأشار المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء، إلى أن قسم الطوارئ في هيئة كهرباء وماء وغاز الشارقة في مدينة كلباء، استقبل ما يقارب 820 بلاغاً بسبب منخفض الهدير من الفترة 16/4 الى 30/4 وذلك من خلال وسائل اتصال عدة شملت رقم مركز الاتصال (991) وعددها 386 بلاغاً ورقم مكتب الطواري الخاص في مدينة كلباء وعن طريق الفرق التي تم توزيعها على مختلف مناطق المدينة، وبلغ عددها 400 بلاغ، وبلاغات الإنارة 34 بلاغاً تم التعامل الفوري مع البلاغات.