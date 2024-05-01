أمطار غزيرة وبَرَد على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة جراء السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، مع رياح قوية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، مؤكداً ضرورة تجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

وتهيأت فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها هطول أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، على بعض مناطق الدولة، ورياح نشطة إلى قوية السرعة، خاصة مع نشاط السحب الركامية، والبحر مضطرب الموج.

وهطلت أمطار غزيرة مع بَرَد على طريق شوكة وادي العجيلي برأس الخيمة، وأمطار غزيرة على وادي العجيلي برأس الخيمة، وخورفكان، والحيل والفرفار بالفجيرة، ومتوسطة على البثنة بالفجيرة، خفيفة إلى متوسطة على خورفكان باتجاه شيص، وعلى خورفكان سد الرفيصة، بالشارقة.

ويتوقع المركز أن يتعمق المنخفض الجوي، ويسود اليوم طقس غير مستقر، تتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 35 تصل 65 كم/س، ويكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً مع ظهور السحب على الخليج العربي، ومتوسط الموج، يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً مع سحب في بحر عُمان.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى تأثر الدولة، بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي، وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب، تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البَرَد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد إلى معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وتقل كميات السحب تدريجياً يومي الجمعة والسبت، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبالنسبة إلى حركة الرياح: تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، ومثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر «متوسط الموج ومضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عُمان»

ووفقاً للنشرة الجوية اليومية الصادرة عن المركز، تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يسود أمس طقس غائم جزئياً بوجه عام وغائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة التي أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج، يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، ووصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام بالعمق، في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.