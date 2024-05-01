«مطارات دبي»: تجنب أي تأخيرات محتملة بسبب الازدحام المروري

دبي(الاتحاد)

نظراً لتقلبات الطقس المتوقعة، تنصح مطارات دبي المسافرين المغادرين عبر مطار دبي الدولي (DXB) ومطار آل مكتوم الدولي (DWC) بالوصول إلى المطار قبل وقتٍ كافٍ من موعد الرحلة لتجنب أي تأخيرات محتملة بسبب الازدحام المروري، وبالتالي تخصيص وقت إضافي للقيام بإجراءات تسجيل الوصول، والفحص الأمني، والصعود إلى الطائرة.

وتنصح المسافرين باستخدام التطبيقات الذكية للحصول على تحديثات حول حركة المرور والطرق البديلة، واستخدام مترو دبي للوصول إلى مبنى المسافرين 1 ومبنى المسافرين 3 في مطار دبي الدولي، في حال تسنى لهم ذلك.

كما أكدت مطارات دبي، على ضرورة تواصل المسافرين مع شركات الطيران التي يسافرون على متنها للتأكد من حالة رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.