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منصور بن محمد يطلع على استعدادات «طرق دبي»

منصور بن محمد خلال الزيارة (من المصدر)
2 مايو 2024 02:28

دبي (وام)

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اطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي، على استعدادات هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والخطط الاستباقية للتعامل مع التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة يومي الخميس والجمعة. 
جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، مركز التحكم الموحد التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، من حيث توظيف التقنيات الذكية، ومراقبة وتنظيم حركة المرور والنقل، وإدارة الأحداث والحالات الطارئة والأزمات، ويرتبط المركز بأكثر من 7000 كاميرا تغطي معظم شبكة الطرق والمواصلات العامة. 
واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح من معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة، حول الخطط الاستباقية التي وضعتها الهيئة للتعامل مع الحالة الجوية، وتشمل تفعيل بروتوكولات إدارة الأزمات وخطط الاستجابة والتعافي، من تأثيرات الحالة، وإدارتها من مركز التحكم الموحد للنقل والطرق، وتجهيز فريق عمل ميداني يزيد عدده على 2500 موظف، وتوفير أكثر من 1000 آلية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، والاستعانة بأكثر من 60 مقاولاً ومورداً لتقديم الدعم اللوجستي بالآليات والمواد، إلى جانب تنفيذ حلول هندسية للحد من تبعات تجمعات مياه الأمطار، وإعداد خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وإعداد خطة شاملة لتوزيع الموارد اللوجستية على مواقع التجمعات، وتجهيز أكثر من 150 حافلة لدعم حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، ومستخدمي محطات مترو دبي. كما تشمل الاستعدادات إنشاء بحيرات تجميعية بطاقة استيعابية تزيد على 10 ملايين متر مكعب، ووضع خطة استباقية للتحويلات المرورية وإغلاقات الطرق في الحالات الطارئة، وإعداد خطة توعية لمستخدمي الطريق ووسائل المواصلات للتنبيه على مستجدات الوضع الميداني والطرق البديلة المتوافرة.
خطة
وأكد معالي مطر الطاير أن خطة الهيئة تتضمن تقسيم المنطقة الجغرافية للإمارة إلى 8 قطاعات، وتحديد الموارد والمعدات المطلوبة لكل منطقة، ومواقع تمركز الصهاريج والمضخات المتنقلة في كل قطاع، مشيراً إلى أن فرق العمل نفذت خلال الأيام الماضية سواتر ترابية على جوانب الطرق الرئيسة التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار في الحالة الجوية الاستثنائية السابقة، وزيادة ارتفاع وعرض السواتر الترابية لتعزيز قوة التحمل، وتركيب طبقة عزل للسواتر لمنع تسرب المياه، كما جرى تنفيذ حلول هندسية لتدعيم السواتر الترابية والبحيرات التجميعية، وتجفيف البحيرات، وإنشاء بحيرات إضافية، وتوفير المزيد من المضخات بالقرب من الأنفاق التي تأثرت في الحالة الجوية السابقة.

منصور بن محمد
دبي
طرق دبي
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