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الإمارات.. جاهزية تامة للتعامل مع الحالة الجوية

الإمارات.. جاهزية تامة للتعامل مع الحالة الجوية
2 مايو 2024 02:28

أبوظبي (وام)
أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، كما أكدت الجهات الحكومية على مستوى الدولة جاهزيتها التامة للتعامل مع الحالة الجوية.
ومن خلال سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، التي عقدت برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة، تم التأكيد على ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على كافة مناطق الدولة.
وبناءً على الحالة الجوية المتوقعة، أوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتفعيل نظام الدراسة عن بُعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كل ضمن اختصاصه، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي طبقاً لتطورات الحالة وتأثيرها.

إضافةً إلى ذلك تمت التوصية بتفعيل نظام العمل عن بُعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة ما عدا الوظائف الحيوية، والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض، على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كل ضمن اختصاصه طبقاً لتطورات الحالة وتأثيرها.
كما قررت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية.
وأهابتا بالجمهور بالابتعاد عن هذه المناطق والتقيد بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة، وعدم ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر، في هذا الوقت حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم، وضرورة اتباع كافة الإجراءات التي ستعلن عنها الجهات الرسمية واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

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وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن أن الدولة ستشهد اعتباراً من ليل الأربعاء والخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً واحتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة.
وبالنسبة ليومي الجمعة والسبت، تقل كميات السحب مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.
قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، وإغلاق كافة الحدائق، وذلك يومي الخميس والجمعة من 2 إلى 3 مايو الجاري.
كما قرر الفريق تفعيل منظومة العمل عن بُعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، نظراً للحالة الجوية المتوقعة، حفاظاً على السلامة العامة.
وبناءً على توجيهات مجلـس الوزراء تقــــرر تطبيق نظام العمل عن بُعد اليوم الخميس 2 مايو، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن يستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.
كما وجّهت الحكومات المحلية في إمارات الدولة بتفعيل منظومة العمل عن بُعد، والدراسة عن بُعد، خلال اليوم الخميس نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

 

الإمارات
الحالة الجوية
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
وزارة الداخلية
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