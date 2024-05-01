تدشين الورش التدريبية للدفعة الثانية من «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

دشن الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، المرحلة التدريبية الأولى للدفعة الثانية من مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة التي تم تنظيم أولى فعالياتها في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي.

وجاءت مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»؛ بهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجال الأمن السيبراني، وتشكيل فرق من الكوادر النسائية السيبرانية المختصة، وتعزيز التوعية الرقمية والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الفضاء الرقمي.

وتتضمن المرحلة التدريبية الأولى تقديم ورش تعليمية للدفعة الثانية، تستهدف تأهيل 129 منتسبة للبرنامج، واللاتي يخضعن لتدريبات متخصصة لتقديم دورات وورش ومحاضرات، وتشتمل محاور المادة التدريبية: فهم التهديدات السيبرانية، وتأمين كلمة المرور، وتأمين الأجهزة، وتأمين البيانات، وممارسات «الإنترنت» الآمنة، وتأمين البريد الإلكتروني، والتوعية بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وآليات الإبلاغ عن الحوادث، ومخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف المرحلة الثانية نشر الوعي من خلال جهود المنتسبات لتقديم 150 من الدورات والورش والمحاضرات، لتوعية 300 ألف مستفيد من فئات المجتمع، بما يضمن تحقيق أوسع انتشار للتوعية، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني بين شرائح المجتمع كافة.

وحرصت أكثر من 30 جهة بواقع: «9 جهة اتحادية، 17 جهة محلية، 5 من مؤسسات التعليم العالي، 2 من القطاع الخاص»، على الانضمام للدفعة الثانية بترشيح نخبة من العنصر النسائي في جميع المجالات. ومن المقرر أن يتم تكريم أكثر جهة مساهمة في تحقيق المستهدفات، وكذلك أكثر مساهم في تحقيق المستهدفات من فئة الأفراد.

البرامج التدريبية

قالت أروى عبدالله الشامسي من وزارة الخارجية: «إن مشاركتي ضمن مبادرة الدفعة الثانية من النبض السيبراني التي يقدمها الاتحاد النسائي العام، تأتي بهدف الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة للمدربين، منها مواد التوعية التي تتضمن حماية خصوصية البيانات والتنمر الإلكتروني، وغيرها من المحاور الغنية التي تقدمها المبادرة للمشاركين، والتي تؤكد أهمية الأمن السيبراني، وزيادة الوعي الأمني، وتقليل المخاطر الأمنية في المجتمع».

وقالت المشاركة سارة الشحي من وزارة الخارجية: «سبب انضمامي لهذه المبادرة هو الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة في مجال الأمن السيبراني التي تؤهلنا لنكون مدربين للموظفين بعد استيفاء متطلبات وبرامج الدورة المطروحة كافة، وإعطائهم معلومات مهمة عن موضوع الأمن السيبراني وزيادة معرفتهم بمختلف جوانبه، منها مجال الذكاء الاصطناعي والهوية، والسمعة الرقمية، وإدمان (الإنترنت) وغيرها».

ذكرت صوفيا الجنيبي من وزارة الخارجية، أنها شاركت في مبادرة النبض السيبراني للاستفادة من المجالات المقدمة ضمن هذه المبادرة ومعرفة طريقة تدريب الموظفين، وتوعيتهم بهذا المجال المهم المعني بطرق حماية المعلومات، والعمل على صيانتها من أي اختراق أو التعامل مع المصادر المجهولة ونشر الوعي بين مختلف الفئات، ورفع المستوى الأمني وتثقيفهم بأهم العناصر لحماية المجتمع من أي اختراقات أو هجمات.

مبادرة مهمة

بدورها، قالت نورة العبيدلي من وزارة الخارجية: «إن المبادرة مهمة لرفع مستوى الوعي والحفاظ على المعلومات والبيانات ضد أي تهديد، حيث تتضمن الورش المقدمة للمشاركين منها المتعلقة بالهندسة الاجتماعية وقوانين الجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت، وذلك لأن التكنولوجيا اليوم أصبحت مشبعة من مختلف النواحي وتدخل في جميع التخصصات، لذا وجب حماية أجهزة العمل، وغيرها من الفيروسات والهجمات وعدم التعامل مع المصادر المجهولة.