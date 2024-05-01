«مبادلة للرعاية الصحية- دبي» تتلقى اعتماد «جي سي آي»

دبي (الاتحاد)

نجحت «مبادلة للرعاية الصحية دبي»، جزء من مجموعة M42، بالحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (جي سي آي)، وباتت فخورة اليوم بعرض ختم الموافقة الذهبي المرموق. ويتوّج هذا الاعتماد إنجازاً لافتاً للمنشأة الطبية، لاسيما وأن حصولها على أول اعتماد لها من اللجنة جاء في غضون فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 18 شهراً منذ افتتاح أبوابها بمنطقة جميرا بدبي في أكتوبر من عام 2022.

ويمثل اعتماد اللجنة الدولية المشتركة تكريماً رفيع المستوى لمنشآت الرعاية الصحية، ويؤكد التزام مبادلة للرعاية الصحية دبي بتقديم الرعاية عالية الجودة التي تركز على المرضى والحفاظ على معايير صارمة لسلامتهم. وجاء الحصول على هذا الاعتماد في أعقاب إجراء استطلاع شامل لمدة خمسة أيام في شهر يناير الماضي غطى جميع جوانب عملياتها، ليرسي معياراً استثنائياً للإنجاز السريع في قطاع الرعاية الصحية، ويعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها M42 لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية والطبية عالية الجودة.

ومستفيدة من حلول الصحة المتقدمة لدى M42، تقدم «مبادلة للرعاية الصحية دبي» للمرضى خدمات طبية متطورة وعالية الجودة بشقيها الجراحي وغير الجراحي وتتميز بفاعليتها الكبيرة. وتختص بجراحة اليوم الواحد وخدمات التشخيص ضمن 30 مجالاً طبياً لفئات عمرية عديدة، في حين تضع سلامة المرضى ورعايتهم المتميزة في المقام الأول.

وقالت صفية المقطري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «مبادلة للرعاية الصحية دبي»: «يمثل هذا الإنجاز اللافت دليلاً على الالتزام الدائم لأفراد فريق عملنا كافة بتقديم أرقى معايير الرعاية العالمية لكل مريض. وما هذا الاعتماد الفريد من نوعه سوى ثمرة جهود فريق عملنا بأكمله ونشعر بفخر كبير بتحقيقه، لاسيما وأنه يبرهن على التزام مبادلة للرعاية الصحية دبي بخدمة المجتمع وضمان حصول أفراده على الرعاية الشاملة المقدمة بأيدي أمهر الخبراء ضمن مرافق متطورة».

وقيم الاستطلاع المؤلف من 14 فصلاً مجالات رئيسة تتضمن رعاية المرضى، وحقوق المرضى وأسرهم، وسلامة المرضى والجودة، وإدارة المنشأة والسيطرة على العدوى، بالإضافة إلى التخدير والرعاية الجراحية.

مراجعة

تجدر الإشارة إلى أن مبادلة للرعاية الصحية دبي تُجري عملية مراجعة شهرية وربع سنوية لمؤشرات الأداء الرئيسة على المستويين السريري والتشغيلي ضماناً لتطبيق أفضل المعايير والممارسات باستمرار.