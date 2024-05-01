برنامج لتدريب صناع محتوى في المجال الديني

دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، برنامجاً تدريبياً مشتركاً يستمر 100 ساعة بهدف تأهيل 20 صانع محتوى ديني على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي.

ويستهدف البرنامج الذي حضره عدد من الموظفين والموظفات في «الهيئة» والدارسين والدارسات في الجامعة، تأهيل صناع محتوى ديني متخصصين لنشر قيم الإسلام السمحة، واستثمار منصات مواقع التواصل في إيصال المعلومات الدينية الصحيحة إلى أوسع جمهور، حيث يسعى البرنامج إلى بناء قدرات المنتسبين إليه ليكونوا صناع محتوى محترفين في الإعلام الرقمي، وذلك عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات التي تستعين بأحدث التقنيات العلمية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال من أكاديميين، ومؤثرين، محليين وعالميين.

ويعمل البرنامج المكثف الذي تقدمه أكاديمية الإعلام الجديد، بواقع 5 ساعات يومياً ولأربعة أيام في الأسبوع ولمدة 5 أسابيع متتالية، على تعزيز مهارات وكفاءة المشاركين، وتزويدهم بأدوات أكثر ابتكاراً وتأثيراً، بما يضمن تقديم محتوى ديني يجسد سماحة الإسلام، ويساعد المنتسبين للبرنامج على أداء دورهم الرئيسي المتمثل في إيصال القيم الإسلامية إلى الجمهور بشكل سهل ومبسط.

أكد الدكتور عمر الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حرص «الهيئة» على الاستفادة من كل وسائل التواصل والتقنية الحديثة، وتسخيرها لخدمة أهدافها عبر تبني أساليب مبتكرة، ومواكبة تراعي المحافظة على القيم الإسلامية الأصيلة والانفتاح على مستجدات العصر، بما يسهم في إظهار الوجه الحضاري للإسلام، وتعزيز الجانب الأخلاقي، والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية، ونشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام.

وقال: «إن هذا البرنامج التدريبي الذي يأتي بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، يعكس حرص (الهيئة) على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة وتبادل الخبرات، بما يساهم في إظهار الوجه المشرق لديننا الإسلامي الحنيف، ويدعم الجهود المباركة والمبادرات الرائدة التي تتبناها وتطلقها قيادتنا الرشيدة لترسيخ التسامح بين الشعوب ونشر السلام في كل ربوع العالم»، مبيناً أن «هذا البرنامج يعكس رؤية (الهيئة) في مخاطبة شرائح المجتمع بلغة أكثر تأثيراً، لاسيما في ظل تزايد وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث نستهدف تأهيل أكفاء ومتخصصين قادرين على إعداد محتوى ديني يسهم في تعزيز المعرفة الدينية في المجتمع، ويرسخ القيم والأخلاقيات النبيلة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف».

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «يأتي التعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة؛ بهدف تمكين صناع المحتوى الديني من مواكبة المستقبل الرقمي واستشراف تحولاته المتسارعة، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على تدريب وصقل مهارات المنتسبين إلى برامجها، بما يسهم في تخريج صناع محتوى محترفين يسهمون في تعزيز المعرفة بين أفراد المجتمع».

توجيه

يعمل البرنامج التدريبي على توجيه منتسبيه لنوعية المحتوى المناسب لكل منصة إعلامية، كما يساعدهم على تنفيذ أفكارهم بمختلف مراحلها وإدارة المحتوى الخاص بهم بكل حرفية، الأمر الذي يساهم في تعزيز حضورهم على المنصات الرقمية المختلفة ويعرف الجمهور بهم.