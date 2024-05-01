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حمدان بن زايد: طحنون بن محمد.. مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني

حمدان بن زايد: طحنون بن محمد.. مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني
2 مايو 2024 02:26

أبوظبي (الاتحاد) 

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نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية أمس. وكتب سموه عبر منصة «إكس»: «فقدت الإمارات اليوم أحد رجالاتها المخلصين، الشيخ طحنون بن محمد رفيق درب المؤسس الشيخ زايد بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.. خالص العزاء وصادق المواساة إلى رئيس الدولة وأسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات.. ونسأل المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون».

أبوظبي
حمدان بن زايد
طحنون بن محمد
العين
الإمارات
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