الخميس 2 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة بن محمد: طحنون بن محمد.. مآثر تاريخية خالدة

خليفة بن محمد: طحنون بن محمد.. مآثر تاريخية خالدة
2 مايو 2024 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد حق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
دواوين الحكام تنعى طحنون بن محمد

نعى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين. وقال: «بمزيد من الحزن والأسى، نتقدّم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أبناء الفقيد الكرام، بأحر التعازي والمواساة، متضرعين إلى الله، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته». وأضاف: «رحم الله خالي أبا سعيد، ونعزي أنفسنا وعموم آل نهيان الكرام، بما تركته من مآثر تاريخية خالدة لن ننساها ما حيينا، داعياً المولى سبحانه أن يتلقّى الراحل في عداد الصالحين، من عباده المنعمين بالجنة والرضوان، وأن يعوّض أسرته والإمارات جميل الصبر وحسن العزاء».

أبوظبي
خليفة بن محمد بن خالد
طحنون بن محمد
العين
الإمارات
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون نازحون في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اجتياح رفح يمثل «مأساةً تفوق الوصف»
2 مايو 2024
أطفال جندتهم جماعة الحوثي على الرغم من حداثة سنهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: استغلال الأطفال وتجنيدهم سياسة ومنهج «حوثي»
2 مايو 2024
فلسطيني يقف قرب خيمته في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ارتفاع نسبة الفقر إلى 90% في غزة
2 مايو 2024
توزيع طعام على نازحين في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث إسرائيل على تسريع وتيرة دخول المساعدات إلى غزة
2 مايو 2024
البعثة الأممية بدأت انسحابها من الكونغو في يناير الماضي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بعثة السلام الأممية تنهي عملياتها بإقليم جنوب كيفو في الكونغو
2 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©